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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

الآثار: متحف الفن الإسلامي في حالة جيدة ولم يتأثر بمياه ماسورة شارع بورسعيد

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
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أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق في حالة جيدة من الحفظ ولم يتأثر من المياه التي غمرت شارع بورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية للشارع.

وأوضح أنه فور انفجار ماسورة المياه قام، على الفور، المجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزيارة لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف آمن تماما ولم تصل إليه المياه حيث انحسرت في منطقة انتظار السيارات الخاصة به في الشارع، ولم تمتد إلى داخل المتحف.

وأشار إلى أن المتحف سوف يفتح أبوابه غدا الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستأنف استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال ساعات العمل الرسمية.
 

رئيس قطاع المتاحف المجلس الأعلى للآثار متحف الفن الإسلامي