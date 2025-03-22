وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي المنطقة المركزية وقوات حرس الحدود والمظلات الصاعقة.. شاهد

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار، وذلك بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مؤكدًا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة فى نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الإستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة، وأن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية والعطاء من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

كما أوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.