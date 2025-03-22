كشف ملابسات فيديو لأشخاص تتعدى على قطعة أرض منفعة عامة بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن تضرر بعض الأهالى من قيام مجموعة من الأشخاص بالبناء بحرم الطريق بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (4 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم) بقيام (7 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم) ببناء سور مخالف على قطعة أرض (منفعة عامة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط المذكورين وإزالة السور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.