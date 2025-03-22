صلاح حليمة: تضامن شعبي واسع مع الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري في السودان تتجلى في أن القوات المسلحة السودانية استطاعت الآن تقريبًا أن تسيطر على العاصمة، خاصة القصر الجمهوري باعتباره رمز السيادة، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستشهد وجود مجلس السيادة لإدارة شؤون الدولة من العاصمة في القريب العاجل.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، "هذه الخطوة تحظى بتأييد ودعم من الشعب السوداني، وأن القوات المسلحة في واقع الأمر ومجلس السيادة أصبحا يحظيان بدعم وتأييد شعبي على مستوى السودان، خاصة أنهما حققا سلسلة من الانتصارات في أكثر من ولاية".

وتابع، أن العاصمة تُعد المكسب الرئيسي من هذا الصراع المسلح الذي يدور بين مؤسسة وطنية ونظام معترف به دوليًا وبين ميليشيات متمردة أدينت بالإرهاب وارتكاب جرائم إنسانية وجرائم حرب وجرائم جنائية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا كبيرًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى السودان ربما في فترة قريبة أو قصيرة.