محافظ المنوفية: تمويل 50 مشروعًا اقتصاديًا ضمن إقراض القرى والأحياء الشعبية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 50 مشروعًا اقتصاديًا بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، تضمنت مجال الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام، ماعز، دواجن - تسمين العجول)، ومجال مشروعات الميكنة الزراعية (دشاشة حبوب، ماكينة رى، حصادة زراعية، عزاقة، ماكينة سيلاج)، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متنوعة ( ونش رفع ، ماكينة تصوير ، ماكينة خياطة ، فراز لبن ، مغسلة مجفف ملابس) .

وأكد محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثراحتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.