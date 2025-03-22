محافظ مطروح يناقش جهود مد شبكات البنية التحتية عند مدخل الطريق الدولي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اجتماع لمناقشة جهود الإسراع في الانتهاء من أعمال مد شبكات البنية التحتية لإعادة رصف مدخل الطريق الدولي مطروح إسكندرية من الكيلو ١ إلى الكيلو ٨ كمدخل رئيسي لمدينة مرسى مطروح وشارع علم الروم كمدخل شرقي للمدينة، وباعتبارهما أهم المحاور والشوارع الرئيسية بالمدينة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحى القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومندوب الطرق، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري المديريات والإدارات ورؤساء وممثلي الأجهزة والشركات المعنية.

أشار محافظ مطروح إلى ضرورة وضع حلول وبدائل لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمد وتحويلات البنية التحتية خاصة شبكة المياه من مد مواسير وكابلات وغيرها بالحارة البطيئة بعيداً عن أعمال تطوير الطريق وتفادى التقاطعات خاصة في المسافات الضيقة بالطريق مع إزالة أى عقبات للبدء في أعمال الرصف بالطريق، مشددا على مرور لجان المتابعة للطريق ووضع الرسومات والمقايسات والتنسيق مع شركة المياه والجهات المعنية لتذليل أى عقبات.

ووجه محافظ مطروح لمديرية الطرق ومركز ومدينة مرسى مطروح وجهاز مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق لسرعة إزالة المخلفات والتسوية بشارع علم الروم لتيسير حركة السيارات والمواطنين مع دراسة تحويل الأعمال للحارة الجنوبية للطريق لحين انتهاء الأعمال والاعتمادات اللازمة خاصة في مد وتحويلات شبكة المياه وتمهيد ورصف الشارع.

محافظ مطروح يناقش جهود الإسراع في الانتهاء من مد البنية التحتية

IMG-20250322-WA0006

IMG-20250322-WA0003

IMG-20250322-WA0004

IMG-20250322-WA0007