تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنسبة تنفيذ 90 %، وبتكلفة 35.5 مليون جنيه، ومن المقرر إنهائها يونيو القادم حيث تشهد المدرسة تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها على مساحة 3218 م2، وتتكون من 2 مبنى لاستيعاب 1600 طالب وطالبة داخل 39 فصل دراسي، فضلا عن المعامل ومناهل التطوير والحاسب الآلي والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

محافظ أسوان يتفقد مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أبو بكر الصديق بإدفو

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانيا على المشروعات الجارية بقطاع التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

ضرورة الانتهاء من إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق لخدمة أبناء إدفو

وأثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات، ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أيمن مريد نائب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعاطف كامل رئيس المدينة، كلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بضرورة الانتهاء من إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق لخدمة أبناء إدفو، وليتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى القادم.

وأكد محافظ أسوان على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعليم، وفي ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لزيادة الصروح التعليمية التى تساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس، وبالتالي زيادة التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب، وهو ما يتم تنفيذه وفقا للرؤية المتكاملة لوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف.

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