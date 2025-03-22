عائلة الشيخ الشعشاعي تهدي إذاعة القرآن الكريم تلاوات تذاع لأول مرة

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحفاد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بحضور الأستاذ إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم.

أشادت عائلة الشيخ الشعشاعي بالتطوير الكبير الذي تشهده إذاعة القرآن الكريم، وأهدت الإذاعة عشرات التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل، وقالوا إن لديهم نحو ٣٠٠ تلاوة لم تسبق إذاعتها، سوف تهديها العائلة تباعاً للهيئة الوطنية للإعلام.

يذكر أن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قد ولد في محافظة المنوفية عام ١٨٩٠، والتحق للتلاوة بالإذاعة المصرية في عام تأسيسها ١٩٣٤ كثاني قارئ بعد الشيخ محمد رفعت.

وقد قرأ الشيخ الشعشاعي في عزاء سعد زغلول باشا، وكان أول من قرأ القرآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات عقب تشغيل مكبرات الصوت.

وفي عام ١٩٦٢ رحل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بعد عقود من التلاوة داخل مصر وخارجها، كان فيها نموذجاً للأداء الرفيع، وواحداً من أساطين القوة الناعمة المصرية.