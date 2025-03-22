تركيا.. استجواب إمام أوغلو واعتقال أكثر من 340 شخصًا

السبت 22/مارس/2025 - 02:11 م

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، اعتقال أكثر من 340 شخصًا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إسطنبول، عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب.

وأوضح وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن السلطات ألقت القبض على 343 مشتبهًا بهم خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مدن كبرى مساء الجمعة.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولات لزعزعة النظام العام أو تهديد أمن وسلامة المواطنين، محذرًا من اللجوء إلى أساليب التحريض وإثارة الفوضى.

أفادت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، بأن الشرطة التركية احتجزت 56 شخصًا بتهمة التحريض على الاضطرابات من خلال نشر محتوى استفزازي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن نفذت مداهمات متزامنة، أسفرت عن اعتقال 56 شخصًا، فيما تواصل عمليات البحث عن 38 آخرين.