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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو

بتكلفة 10 مليار

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو ضمن 753 مشروع
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 واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية خلال شهر رمضان المعظم لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروعا بتكلفة  10 مليارات جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع .

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو ضمن 753 مشروع

وقد شملت الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عامر حلاوة رئيس شركة المياه ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية، قيام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو الجديدة ، والتى تساهم فى توفير المياه لمدينة إدفو وتوابعها ، وهى عبارة عن محطة مياه بالمآخذ وخطوط مياه ناقلة بسعة 30 ألف م٣ / يوم ، وبتكلفة قدرها 362 مليون جنيه ، وتضاف إلى الطاقة المنتجة من المحطة القائمة بقدرة 17 ألف م3 .

زيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ

وشدد محافظ أسوان على زيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ ونهو هذا المشروع بالكامل خلال 4 أشهر لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب .

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مركز ومدينة إدفو حياة كريمة شهر رمضان محافظ أسوان 10 مليار جنيه