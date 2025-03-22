محافظ الجيزة: توزيع 35 طنًا من الدعم السلعي على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ٣٥ طنًا من الدعم السلعي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتسهيل سيل المعيشة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن السلع التموينية تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لتلك الأسر.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تحديد آلية واضحة لتوزيع السلع على الأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، حيث يتم التوزيع عبر الإدارات والوحدات وفق آلية مدروسة ومحكمة تضمن وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناطق خاصة في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا والنائية .

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار تقديم الدعم للأسر الأولي بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بصورة دورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وذلك لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي .

ومن جانبه أشار إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، إلى أن السلع تم توزيعها على أحياء ومراكز المحافظة كالتالي ٢٢٥٠ كجم من الأرز والسكر والمكرونة في الأسر بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط ١٧٥٠ كجم من الأرز والسكر والمكرونة في أحياء جنوب والعمرانية وبولاق الدكرور والهرم والوراق وشمال وفي مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم وكرداسة والصف والواحات ودهشور ١٢٥٠ كجم من الأرز والسكر والمكرونة في حي الدقي ومدينة الحوامدية و ٦ أكتوبر ١٠٠٠ كجم في حي العجوزة و ٧٥٠ كجم في مدينة الشيخ زايد .