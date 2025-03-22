سوق السفر العربي يتوقع وصول السياحة الفاخرة إلى 391 مليار دولار بحلول 2028

يعقد معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، حيث يسلط الضوء على السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نموًا في صناعة السفر، بمشاركة نخبة من العلامات التجارية الرائدة، والوجهات السياحية الفاخرة، وخبراء القطاع.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي، يُتوقع أن ينمو الطلب على السياحة الفاخرة بوتيرة أسرع من أي قطاع آخر، مدفوعًا بزيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية عالميًا، وتنامي شريحة المسافرين الباحثين عن تجارب حصرية. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات هذا القطاع ستصل إلى 391 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع اكتساب آسيا زخمًا كبيرًا في هذا المجال.

في سياق متصل، كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إيرادات السياحة الدولية لدول الخليج بلغت 110.4 مليار دولار في عام 2023، حيث جاءت الحصة الأكبر من السياح من آسيا والمحيط الهادئ (38%)، تليها منطقة الشرق الأوسط (25.1%)، ثم أوروبا (22.9%)، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية.

وفي سياق متصل ، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

“إن زيادة أعداد السياح من آسيا وارتفاع معدلات الثروة في المنطقة يفتحان فرصًا كبيرة لقطاع السياحة الفاخرة في الشرق الأوسط. وقد شهد المعرض هذا العام زيادة بنسبة 27% في عدد العارضين من آسيا، حيث يشارك ممثلون من اليابان، جزر المالديف، كوريا الجنوبية، الهند، وتايلاند، إلى جانب هيئات سياحية مثل راجستان، غوا، فوكيت، هونغ كونغ، وجاكرتا، مما يعكس تنامي الاهتمام بالسياحة الفاخرة في المنطقة.”

تتمتع دول الخليج بموقع استراتيجي يمكّنها من جذب المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع، مما يدفع الحكومات إلى التوسع في المشروعات الفندقية الفاخرة، حيث تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لإضافة 400 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، بعد أن أضافت 35 ألف غرفة خلال العقد الماضي.

وسيضم معرض سوق السفر العربي 2025 مجموعة من أبرز الوجهات الفاخرة في العالم، بما في ذلك جزر المالديف، موريشيوس، وبيرو، التي تعود للمشاركة بعد غياب عشر سنوات، حيث ستعرض تجارب سياحية فاخرة مثل التخييم الفاخر في صحراء إيكا، رحلات الأمازون البحرية، ورحلات القطارات الفاخرة عبر جبال الأنديز