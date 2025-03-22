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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة اللبنانية: سقوط شهيدان و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة تولين

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدين و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة تولين جنوبي البلاد، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدف خلالها مرتفعات إقليم التفاح ومحيط بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وفي السياق عينه، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن "غارتين إسرائيليتين استهدفتا بصليا في منطقة جزين وبركة الجبور في كفرجونة جنوبي لبنان".

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال استهدف  بغارات مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة والجبل الرفيع وبلدتي سجد وعين قانا جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية الحدود اللبنانية - الإسرائيلية قوات الاحتلال وزارة الصحة اللبنانية