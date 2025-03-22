رئيس جامعة المنوفية يهنئ أمهات مصر في عيدهم

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية بخالص التهنئة إلى كل أمهات مصر بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم ، مؤكدا على الدور الهام الذى تقوم به الأم المصرية في كل المجالات الحياتية والإنسانية ، والتي تعد شريكا أساسيا في تطور المجتمع وسعادته كونها عماد الآسرة ،موضحا أن عيد الأم يمثل رسالة حب وتقدير لرمز العطاء الدائم ، وعرفانا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتحقيق التنمية، ومثال يحتذى به فى العطاء في جميع الميادين.

وأشار الدكتور احمد القاصد إلى أن دور المرأة المصرية لا يقتصر على رعاية اسرتها وأولادها بل يمتد إلى تقديم الكثير للوطن والمجتمع على مر العصور، فلها العديد من المواقف والبطولات سطرها التاريخ بحروف من نور.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للأمهات الفاضلات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري اللاتي قدمن ويقدمن الجهد الوفير للمساهمة في رفع شأن الجامعة بين مصاف الجامعات المصرية والعالمية، مضيفا أن المرأة بجامعة المنوفية نجحت في اعتلاء أعلى المناصب الإدارية والقيادية وتميزت فيها سواء كانت من أعضاء هيئة التدريس أو الجهاز الإداري ، موجها تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية و لكل أمهات جامعة المنوفية لدورهم كشريك أساسي في الارتقاء بالجامعة وتنمية المجتمع والدولة المصرية.