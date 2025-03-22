النبراوي و محافظ البحيرة يضعان حجر أساس نادي المهندسين بدمنهور

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، المهندس طارق النبراوي - نقيب مهندسي مصر، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك لوضع حجر الأساس وتدشين مشروع نادي مهندسي البحيرة، وذلك بحضور لفيف من قيادات من النقابة والمحافظة.

وخلال اللقاء الذي اتسم بروح التعاون والتفاهم المتبادل، رحبت محافظ البحيرة بالنقيب العام للمهندسين، مؤكدةً دعم المحافظة لجميع المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للنقابات المهنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أشادت بمشروع نادي مهندسي البحيرة، باعتباره خطوة هامة لتوفير بيئة اجتماعية ورياضية متميزة للمهندسين وأسرهم، فضلاً عن كونه منصة لدعم الكوادر الهندسية وتعزيز التواصل بينهم، مشيرة إلى جهود نقابة المهندسين والتعاون مع المحافظة وخاصة فيما يخص طلبات التصالح.

من جانبه، أشاد المهندس طارق النبراوي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدكتورة جاكلين عازر في سبيل تطوير المحافظة، وتحقيق نهضة شاملة في مختلف القطاعات، مثمنًا التزامها بالعمل الجاد ورؤيتها التنموية الواضحة التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات والبنية التحتية في البحيرة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين نقابة المهندسين والمحافظة، بهدف دعم المشروعات التنموية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمهندسين وأهالي البحيرة.

وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين حريصة على التعاون مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الهندسية الكبرى، ودعم الكوادر الهندسية، وتطوير بيئة العمل الهندسي، بما يسهم في تحقيق التنمية، كما شدد على أن المهندسين يمثلون ركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات القومية، وأن التنسيق المشترك بين النقابة والمحافظة سيساهم في تذليل العقبات وتقديم حلول مبتكرة تواكب متطلبات التطوير والتحديث.

وعقب اللقاء وفي إطار جهود نقابة المهندسين لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها، قام المهندس طارق النبراوي بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بدمنهور، يصحبه الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، والمهندس/ حمدي الخولي - رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.

وفي هذا الصدد، قام المهندس طارق النبراوي بمعاينة أرض النادي، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بدء الأعمال الإنشائية فور إصدار التراخيص اللازمة، إذ سيجري التنسيق مع الدكتورة جاكلين عازر لتسهيل جميع الإجراءات للمضي قدما في عملية الإنشاءات.

وأشار النقيب العام للمهندسين إلى أن تدشين نادي مهندسي البحيرة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، ونقلة نوعية في الخدمات المقدمة لمهندسي البحيرة. مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على إنشاء أندية ومقرات نقابية في مختلف المحافظات لتكون بمثابة مراكز متكاملة تدعم المهندسين وأسرهم، وتعزز الروابط المهنية والاجتماعية بينهم.

يذكر أن النادي يمتد على مساحة تقريبية ٩٥٠٠ متر مربع في موقع متميز بمدينة دمنهور، بجوار الموقف العمومي، مما يجعله سهل الوصول من مختلف أنحاء المحافظة، وسيضم مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى المقر الإداري الذي سيقدم خدمات نقابية متطورة.