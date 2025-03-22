محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الندوات الخاصة بتنمية الثروة الداجنة

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة و مديرية الزراعة بالشرقية بتنظيم ندوة إرشادية بعنوان (كيفية الحفاظ وتنمية الثروة الداجنة والوقاية من مرض انفلونزا الطيور و ذلك بحضور من الإدارة المركزية للإرشاد و قسم الإرشاد بإدارة فاقوس البيطرية والإدارة الزراعية بفاقوس و ذلك بالجمعية الزراعية بمنشأة القاضي.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة و مديرية الزراعة بالشرقية حيث قامت رئيس قسم الإرشاد البيطري بإدارة فاقوس البيطرية بإلقاء ندوة عن كيفية الحفاظ و تنمية الثروة الداجنة و كيفية الوقاية من انفلونزا الطيور و الطرق الصحية للتربية الآمنة.