وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، زيارة مشروع مستقبل مصر الجنوب بشرق العوينات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتفقد الوزير ورئيس الجهاز بجولة موسعة على مدار يومين خلال الجولة داخل المشروع أعمال سير العمل ومعدلات التنفيذ، وأشادا بما تم تحقيقه من تقدم ملموس في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى هامش الزيارة، حرصا "فاروق والغنام " على مشاركة العاملين المدنيين، من مهندسين وفنيين، وأبطال القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع العاملين بالمشروع وجبة الإفطار اول أمس الخميس في أجواء تعكس روح التضامن والتكامل بين كافة عناصر العمل بالمشروعات القومية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام خلال الزيارة على أهمية مواصلة العمل الدؤوب، وبذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن.

وصرح وزير الزراعة. أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يستهدف تعزيز الامن الغذائي من خلال زيادة الرقعة الزراعية حيث قام الجهاز بالفعل باستصلاح 200 ألف فدان من إجمالي استصلاح وزراعة مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف "فاروق" أن التنسيق والتعاون مستمر ومثمر مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما أن ذلك يأتي استكمالا للجوالات مع الدكتور بهاء الغنام رئيس الجهاز والتي بدأت السبت الماضي بزيارة مجمع تقاوى سخا في محافظة كفر الشيخ والذي سوف يتم تطويره بالتعاون مع الجهاز وربطه بجميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة التحول الرقمي لخدمة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أصدر اول أمس قرارا بالترخيص لكل من وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمي "ديجيتال تري" يكون غرضها العمل في مجال التحول الرقمي للزراعة في مصر.

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