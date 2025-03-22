نتنياهو يأمر بضرب عشرات الأهداف في لبنان

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، الجيش بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وشنت غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت سكاي نيوزإن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات "إقليم التفاح" ومرتفعات "جبل الريحان"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة "تولين" استهدفت منزلًا وهو ما أسفر عن إصابات.

‏في الأثناء، تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وكان الجيش اللبناني أجرى عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.