نقابة المعلمين تُعلن صرف دفعة المعاشات للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس 2025، عبر ماكينات الصرف الآلي.

ووجه الزناتي جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية بمتابعة إجراءات صرف المعاشات بدقة، والتواصل مع النقابة العامة في حال حدوث أي معوقات أثناء عملية الصرف.

كما شدد على تقديم الدعم الكامل للمعلمين المستحقين والورثة، والإجابة على استفساراتهم.

الجدير بالذكر أن عدد الأعضاء المستحقين لصرف المعاشات وفقًا لآخر تحديث بلغ 375,395 عضوًا، بينما وصل عدد الورثة المستحقين إلى 120,574 مستحقًا، وبذلك، تصل إجمالي قيمة المعاشات المقررة للصرف إلى 155 مليون و354 ألف جنيه.