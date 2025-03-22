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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد أسبوعين.. إيرادات "Mickey 17" تقترب من 100 مليون دولار

Mickey 17
Mickey 17
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يواصل فيلم الخيال العلمي "Mickey 17" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 93.5 مليون دولار، جمع منها 36.3 مليونا في الصالات الأمريكية و57.2 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

استنادًا إلى رواية "Mickey 17" الصادرة عام 2022 للكاتب إدوارد أشتون، يقوم روبرت باتينسون ببطولة فيلم الخيال العلمي المثير في دور موظف "قابل للاستبدال" يُدعى ميكي بارنز.

في الرواية، يتم إرسال ميكي في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي. عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته.

شهد فيلم “Mickey 17” عرضه العالمي الأول الشهر الماضي، ضمن قسم برليناله الخاص على هامش فعاليات النسخة الخامسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

 

Mickey 17 شباك التذاكر العالمي