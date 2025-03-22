خبير استراتيجي: الجيش السوداني سيطهر ما تبقى من الخرطوم خلال أسبوع

قال اللواء بدر الدين عبد الحكم، الخبير الاستراتيجي، إن سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري تُعد نصرًا تحقق نتيجة العمليات المتواصلة التي نفذتها القوات المسلحة على طول محاور القتال، بدءًا من فك الحصار حول القيادة العامة والمنطقة العسكرية بالمهندسين وصولًا إلى القصر الجمهوري الذي يمثل السيادة العليا للبلاد.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا النصر يؤكد حقيقة جوهرية، وهي أن الدعم السريع ينهار، وأنه مهما كان الدعم الخارجي لهذا الفصيل المتمرد، فإن إرادة الشعب السوداني كانت الأقوى، وفرضت سيادتها على البلاد، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل وقوف الشعب السوداني بأكمله".

وتابع: “عندما احتلت قوات الدعم السريع الولايات الوسطى الثلاث، لجأ الشعب السوداني إلى مصر أو إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة، والآن، تمكنت القوات المسلحة من فرض سيطرتها على وسط الخرطوم، وبذلك تكون قد سيطرت على نحو 90% من المدينة، وما تبقى هو بعض الأطراف الغربية من أم درمان”.

وأكد أنه في غضون أسبوع أو خمسة أيام سيتم تطهير ما تبقى من الخرطوم، لأن عناصر ميليشيات الدعم السريع المتبقية هناك أصبحت دون قيادة أو سيطرة أو دعم.