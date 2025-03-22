تأييد حكم الإعدام لربة منزل وزوجها بقتل طليقها وسرقته بالقاهرة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة ربة منزل وزوجها بالإعدام ، لاتهامهما بقتل طليق الأولى وسرقته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمة الأولى طليقة المجني عليه كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم الثاني منذ 6 سنوات أثناء زواجها من المجني عليه، وما أن تطلقت وانتهت فترة العدة تزوجت المتهم في الحال مما أثار غضب المجني عليه، فعمد لملاحقتها لدى أهلها لشعوره بشبهة خيانة زوجية، وحيال تكرار تلك الملاحقة للمتهمة الأولى عقدت العزم على الانتقام منه وجعله عبرة.

واعترف المتهم الثاني أنه استعان بالمتهم الخامس لخطف المجني عليه بعد أن اتفق معه على إعطائه 10 آلاف جنيه نظير تعاونه، وكلفه بإحضار آخرين مما حدا بالأخير الاستعانة بالمتهم الثالث للمساعدة في ارتكاب الواقعة مقابل حصول كل منهما علي مبلغ مالي قدره 10آلاف جنيه.

وقام المتهمون بخطف المجني عليه اثناء ارتدائهم كمامات طبية ونظارات سوداء وأغطية رأس وأبرحوه ضربا فشلوا مقاومته، وتمكنوا من إيداعه عنوة داخل سيارتهم وقيدوا يديه باستخدام إفزان وقدمية بلاصق طبي وعصبوا عينيه ببلاستر وأودعوه بدواسة المقعد الخلفي للسيارة، واستولت المتهمة الاولي علي مبلغ 5 الاف جنيه وهاتف المحمول كان بحوزة المجني عليه ثم علموا مقدار أرصدته البنكية، فضربوه للحصول رغما عنه على الأرقام السرية ببطاقات الائتمان خاصته مما دفعه لإعطائهم أرقام خاطئة، فتوجهت المتهمة ومعها بطاقات الائتمان الخاصة بالمجني عليه لماكينة الصرف الآلي لسحب النقود إلا أن محاولتها باءت بالفشل فعزموا العقد علي قتله.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.