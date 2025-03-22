الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة المدير الفني تامر مصطفى اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعداداته لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الدراويش المران الأخير اليوم على ملعب الإسماعيلية ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويفقد فريق الإسماعيلي خدمات الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الدراويش أمام فريق بيراميدز بعد استدعائه من قبل المنتخب الفلسطينى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز

يمتلك بيراميدز 3 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق الاتحاد السكندري، بينما خسر الإسماعيلي من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز

وتحمل مباراة الغد بين الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر رقم 19 في مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 مباراة بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في الفوز بـ10 لقاءات، فيما فاز الإسماعيلى في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

أحرز لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف.