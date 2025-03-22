التصريح بدفن مسن لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم السبت، التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تروسيكل صدمه أثناء سيره على الأقدام بطريق تل بسطة أمام منطقة التجنيد بدائرة قسم اول الزقازيق وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة اول الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول "عرفات م ع" 76 عاما مقيم دائرة مساكن تل بسطة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثها.