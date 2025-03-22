وصول 1680 رأس عجول حية بوزن 505 أطنان لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1087 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 479 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة و ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ELENA على متنها 1680 رأس عجول حية بوزن 505 أطنان قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق واستقبلت أيضا السفينة سينا وغادرت السفينتين دليلة وALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 4300 طن بضائع ، 450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.