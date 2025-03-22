الإحصاء: 63% درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر لعام 2023

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً بمناسبة اليوم العـالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة منـذ عام 1992 ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار" أنقذوا أنهارنا الجليدية " .

وأوضح الجهاز أنه من أهم هذه المؤشرات، حيث بلغت درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية( IWRM) في مصر 63% عن عام 2023 في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط العالمي لتلك الدرجة 57% علي مستوي العالم عن نفس العام وذلك وفقا لما أقره برنامج الأمم المتحدة للبيئة استناداً للمسح الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع البرنامج عام 2023 .

كما بلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) (9.09) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2023 مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2022.

وأشار الجهاز بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها في ري الغـابات الشجرية (91.3) مليون م3 في حين بــلغت مساحة تلك الغابات (10) الاف فـدان وكــان لمحـافظة ســوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة (6.6) ألف فدان بنسبة بلغت 67% من الإجمالي وذلك عام 2023.

وأشار الجهاز الى انه بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من الخدمات الأساسية لمياه الشرب في مصر 99% عن عام 2022 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط تلك النسبة 73% علي مستوي العالم لنفس العام وفقاً لما ورد على منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-1-1) من مؤشرات التنمية المستدامة الأممية استناداً إلى تقارير وطنية .