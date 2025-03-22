قمة الكرة الطائرة سيدات.. الأهلي يتحدى الزمالك في نهائي كأس مصر

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مباراة قمة قوية وجديدة، اليوم السبت، أمام الغريم التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد فتحي، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات في العاشرة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل فريق طائرة سيدات الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حسب دلفي.

سيدات الأهلي أبطال الدوري

وتوج فريق سيدات طائرة الأهلي مؤخرًا بلقب الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-0)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.