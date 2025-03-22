فوز طلاب حاسبات أسيوط الأهلية بالمراكز الأولى في الدورة الرمضانية لكرة القدم

اختتمت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية لكرة القدم، التي نظمتها الجامعة الأهلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس، على ملاعب جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.

وقد أشرف على تنظيم البطولة الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، والدكتورة شرين عبد الغفار، مدير برامج كلية الألسن، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت، مسئول رعاية الشباب، والطالب أحمد محمد عبدالعال، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والقائم بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التي استطاع طلابها حصد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، والتي شهدت منافسة قوية بين 32 فريقًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة الأهلية، مشيدًا بنجاح الدورة في جذب أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات الرياضية في تعزيز روح التنافس والإيجابية، وتطوير العلاقات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في خلق بيئة جامعية تعاونية.

أسفرت منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم عن فوز فريق Pentastars بالمركز الأول، حيث ضم الفريق كلًا من: محمد حازم سيد، إسلام محمود عمران، أبانوب العباني ظريف، محمد أحمد حامد، محمد أو سامي محمد، وأحمد عزت. بينما فاز فريق الكتيبة 111 بالمركز الثاني، والذي تألف من: فهمي هاشم محمد فهمي، سعد محمد سعد هارون، محمد طلعت محمد إبراهيم، زياد علاء نجاتي عبدالرشيد، حسن محمد فراج متولي، محمد ياسر جابر الدريني، ومحمد إبراهيم شفيق، أما فريق الحراق فقد حقق المركز الثالث، وكان يضم: زياد أحمد ثابت، حسين خلاف محمد، محمد هاشم إدريس، أحمد محمد عرابي، عبد القدوس عبد الناصر عبد الهادي، ولطفي محمد عمران.

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن، انه تم تكريم الفائزين بجوائز متعددة، حيث فاز بلقب هداف البطولة مناصفةً كل من الطالبين زياد أحمد ثابت وحسين خلاف محمد من فريق الحراق، بعد أن أحرز كل منهما 5 أهداف، كما تم تكريم أفضل حارس مرمى، الذي فاز به محمد ياسر جابر الدريني من فريق الكتيبة 111.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين في تنظيم البطولة تقديرًا لجهودهم التي ساهمت في نجاح البطولة، وهم: الأستاذ محمود رفاعي محمد، مشرف الأمن، والطالب كريم علي أحمد عمر، أمين اللجنة الرياضية العليا، والطالب محمود عز، أمين لجنة الأسر العليا، والطالب محمد حازم، رئيس اتحاد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطالب عمار علي، نائب رئيس اتحاد كلية الصيدلة، والطالب عبدالرحمن دهبي، أمين اللجنة الرياضية بكلية الهندسة، والطالب محمد رمضان، الأمين المساعد للجنة الرياضية بكلية الهندسة، والطالب أندريا أيمن، أمين اللجنة الرياضية بكلية العلوم الإدارية، والطالب أحمد عزت مايز، الأمين المساعد للجنة الرياضية بكلية العلوم الإدارية، والطالب محمد رضا، أمين اللجنة الرياضية بكلية الألسن، والطالب محمد الحسيني، أمين اللجنة الرياضية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كما تضمن حفل ختام الدورة تنظيم حفل إفطار جماعي للفرق المشاركة، الذي نظمه اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية بالتعاون مع رعاية الشباب، حيث اجتمعت الفرق المشاركة على مائدة واحدة احتفالًا بنجاح البطولة وتعزيزًا لروح الأخوة والتعاون بين الطلاب.

