استشهاد 130 فلسطينيًا و263 إصابة في الهجوم الإسرائيلي على غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 130 شخصًا على الأقل وإصابة 263 آخرين في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 ارتفعت إلى 634 شهيدًا و1172 إصابة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، قد وصل إلى 49،747 شهيدًا و113،213 مصابًا.

في حادث منفصل، انتشلت الطواقم الطبية صباح اليوم السبت جثامين 9 شهداء من بينهم 5 أطفال وسيدة إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المنزل المستهدف يعود لعائلة المشهراوي، وقد تم نقل الجثث إلى المستشفى المعمداني في المدينة.