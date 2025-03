جامعة أسيوط تعلن جدول دورات التربية الوطنية للطالبات للعام الجامعي 2024/2025

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط عن الجدول الزمني لدورات التربية الوطنية للطالبات للعام الجامعي 2024/2025، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمقدم محمد ربيع كامل، قائد إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط.

يشمل الجدول الزمني 12 دورة تدريبية تُعقد خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2025، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتنمية روح الانتماء لدى الطالبات، حيث تنطلق الدورة الأولى في الفترة من 5 إلى 17 أبريل 2025، تليها الدورة الثانية من 19 أبريل إلى 1 مايو، ثم الثالثة من 3 إلى 15 مايو، والرابعة من 17 إلى 29 مايو، كما تُعقد الدورة الخامسة من 14 إلى 26 يونيو، والسادسة من 28 يونيو إلى 10 يوليو. أما الدورة السابعة فتُقام من 9 إلى 21 أغسطس، تليها الدورة الثامنة من 6 إلى 18 سبتمبر، والتاسعة من 4 إلى 16 أكتوبر.

وتنعقد الدورة العاشرة من 1 إلى 13 نوفمبر، والحادية عشرة من 29 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، وتُختتم الدورات بالدورة الثانية عشرة في الفترة من 13 إلى 25 ديسمبر 2025.

تستهدف هذه الدورات طالبات الفرقة الأولى والإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 م، بشرط أن تكون الطالبة حاملة للجنسية المصرية، كما يُعد الحصول على الدورة التدريبية شرطًا أساسيًا للتخرج، حيث لن يتم قيد الطالبات في السنة النهائية إلا بعد اجتيازها، ويتم التسجيل من خلال شؤون الطلاب ومنسقي التربية الوطنية المعتمدين بالجامعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع مكتب التربية العسكرية.

ويشترط تقديم صورة من البطاقة الشخصية وصورة شخصية واحدة عند التسجيل. كما تم تحديد ضوابط خاصة للاستثناء والتأجيل لبعض الحالات، مثل الطالبات من ذوي الهمم أو الحاصلات على "كارت الخدمات المتكاملة"، حيث يتم عرض الحالات على مدير إدارة التربية العسكرية للنظر في إعفائهن من الدورة.

تشمل الدورات محاضرات نظرية تُعقد داخل قاعات مخصصة، إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية والمواقع التاريخية، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتنمية روح الانتماء لدى الطالبات.

تُقدم الدورات مجانا بالكامل دون أي رسوم، كما تلتزم جميع المشاركات بارتداء الزي الرسمي الموحد، والذي يتكون من تيشيرت نبيتي وطرحة بيضاء للمحجبات. علما بأن الحضور إلزامي في تمام الساعة 9 صباحًا خلال أيام الدورة، ويمكن للطالبات التسجيل عبر الرابط التالي: http://www.mis.aun.edu.eg/mreg/

علما بأن مواعيد التسجيل عبر الموقع: يوميًا من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

ملاحظة: في حال ظهور رسالة "اتصالك ليس خاصًا" (Your connection is not private) عند الدخول إلى الموقع، يرجى الضغط على "ADVANCED" ثم اختيار "PROCEED" لمتابعة الدخول