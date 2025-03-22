أجواء رمضانية تضيء جامعة أسيوط بالمحبة والتلاحم

السبت 22/مارس/2025 - 12:33 م

تعيش جامعة أسيوط في هذه الأيام أجواء رمضانية مميزة تعكس روح التلاحم بين منتسبيها، حيث حرصت الجامعة على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز القيم الإنسانية والاجتماعية، من بينها حفلات الإفطار الجماعي واللقاءات الودية، التي تهدف إلى تقوية الروابط بين أفراد المجتمع الجامعي.

في إطار هذه الأجواء الرمضانية، شارك الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إدارة الجودة والتميز، فعالية إفطار وسهرة رمضانية لفريق الجودة والتميز، والمراجعين الداخليين، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في فعاليات الجودة والتميز.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات ومديري الإدارات بالجامعة، على رأسهم شوكت صابر، أمين عام الجامعة والمشرف على الجودة، والأستاذ أسامة السيد، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة بثينة الفاتح، أمين عام الجامعة المساعد والمشرف على الإدارة، والأستاذ أيمن شحاتة، أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر عمر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وذلك في نادي العاملين بالجامعة، وقد أُقيمت الفعالية تحت إشراف الأستاذ محمد عباس دردير، مدير عام إدارة الجودة والتميز، وفريق الجودة والتميز بالجامعة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الرمضانية المميزة التي تعكس روح التآخي والتعاون بين أفراد المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تعمل على بناء بيئة جامعية داعمة تسهم في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، مضيفًا أن السهرة الرمضانية التي نظمتها إدارة الجودة والتميز كانت بمثابة فرصة لتقوية الروابط بين موظفي الجامعة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون والتواصل بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن سعادته بالمشاركة في السهرة الرمضانية المميزة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروابط والود بين موظفي الجامعة.

كما أشار الأستاذ محمد عباس دردير إلى أن الفعالية تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم موظفيها من خلال تنظيم فعاليات تهدف إلى ترسيخ روح الإخاء والتعاون بين الجميع.

