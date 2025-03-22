المدير التنفيذي للجبلاية: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

أكد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن لائحة مسابقة كأس مصر لا تتضمن بنوداً أو أي مواعيد محددة لطلب حكام أجانب نظراً لطبيعة المسابقة و عدم معرفة المتأهلين مسبقاً للدور التالي.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أن الالتباس الذي حدث فيما يتم تناوله بخصوص طلب نادي سيراميكا لحكام أجانب لإدارة مباراته مع الزمالك في الدور قبل النهائي بسبب الخلط بين لائحة مسابقة دوري القسم الأول التى يتم إدارتها من خلال رابطة الأندية و تتضمن بنداً ومواعيد محددة لطلب الحكام الأجانب، وبين لوائح المسابقات الأخرى التى يديرها الاتحاد.

واختتم الدكتور عزام بالإشارة أن طلب نادي سيراميكا ورد إلى الاتحاد يوم ١٦ مارس الحالي وتم الاستجابة للطلب باعتباره وارد من أحد الناديين المتباريين وقيامه بسداد الرسوم المقررة ووصوله فى موعد مناسب يتيح العمل على تلبيته.