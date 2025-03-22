كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط تنظم حفل الإفطار السنوي بمشاركة 30 طفلًا يتيمًا

في أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والتلاحم، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط حفلها السنوي للإفطار الجماعي، الخميس 20 مارس، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد الكلية، إلى جانب نخبة من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهد الحفل حضور 30 طفلًا يتيمًا من مركز البر والإصلاح بمحافظة أسيوط، إلى جانب عدد من طلاب الكلية من ذوي الهمم، مما يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما شارك في الفعالية أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، والطالب علي أحمد سلطان، رئيس اتحاد طلاب الكلية، ونائبه أحمد عادل همام، ومجموعة من طلاب الكلية من مختلف الأقسام والفرق الدراسية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الجامعة بتعزيز الروابط الاجتماعية بين المجتمع الجامعي وأبناء المحافظة، خاصة الأطفال الأيتام، بما يسهم في نشر ثقافة المودة والرحمة بين جميع أفراد المجتمع، كما شدد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تدعو إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بمشاركة الأطفال الأيتام وطلاب الكلية من ذوي الهمم في هذه الأجواء الرمضانية، موجهًا التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أشاد بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لإنجاح الحفل، مثمنًا التنظيم المتميز الذي قامت به أسرة "لون حياتك" واتحاد طلاب الكلية، تحت إشراف الدكتورة خيرات سيد عبد الحكيم، رائدة الأسرة، والأستاذة ولاء عبد الفتاح، مدير الإدارة، إلى جانب مسؤولي النشاط وجميع منتسبي كلية الخدمة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة إيمان عبد العال بالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه إدارة الجامعة لجميع الأنشطة والفعاليات الطلابية، مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز دور الكليات في تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية متكاملة، وترتقي بالمستوى الأكاديمي والإنساني للطلاب.

