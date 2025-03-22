جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية إلى قصر ضيافة كبار السن

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية إلى قصر ضيافة كبار السن، بالتنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلا في الإدارة العامة للمشروعات البيئية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب ممثلا في أسرة طلاب من أجل مصر وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على التزام الجامعة بدورها المجتمعي في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف رعاية كبار السن وتقديم الدعم الصحي لهم.

كما أشاد بجهود جميع المشاركين في تنظيم القافلة، مثمنًا دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ الأنشطة المجتمعية التي تعزز من تلاحم الجامعة مع المجتمع.

أشرفت على القافلة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أوضحت أن القافلة الطبية تأتي تأكيدًا على رسالة الجامعة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة لمختلف الفئات، مشددةً على أهمية تقديم الدعم النفسي والصحي لكبار السن، تقديرًا لدورهم في المجتمع.

كما وجهت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لجميع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على جهودهم في إنجاح هذه المبادرة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على أن مشاركة وفد أسرة طلاب من أجل مصر في هذه القافلة تعكس القيم الإنسانية التي تحرص الجامعة على غرسها في طلابها، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.

جاءت القافلة بإشراف تنفيذي من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر، تحت إشراف الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة، الذين أكدوا على أهمية مشاركة الطلاب في المبادرات المجتمعية، لتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بينهم.

وتحت إشراف الدكتور نادر النمر عميد كلية الطب ، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت القافلة الكشف والعلاج المجاني لـ 73 حالة، توزعت على التخصصات الطبية المختلفة، حيث تم الكشف على 9 حالات رمد، 28 حالة طب أسرة، 15 حالة باطنة، 7 حالات عظام، 5 حالات جلدية، حالة جراحة، حالتي مسالك، 5 حالات أسنان، وحالة نفسية وعصبية.

وأشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل، اللذان أكدا على استمرار الجامعة في تنظيم القوافل الطبية لخدمة المجتمع، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، في إطار رسالتها الإنسانية والتنموية.