السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية خلف مصابان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة عاملين جري نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.