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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
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حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وطالب الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، محذرا من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.

إلى ذلك، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال، أنّ لبنان يتحمل مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

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