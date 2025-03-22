«الرعاية الصحية» تحتفي بفعاليات الأسبوع العالمي لسلامة المرضى بمنشآت التأمين الشامل

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال منشآتها بفعاليات الأسبوع العالمي لسلامة المرضى، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى برئاسة الهيئة وإدارات الجودة بفروع ومنشآت الهيئة الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، شهدت الفعاليات مشاركة 105 منشأة صحية من المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، فضلًا عن تشجيع الإبلاغ عن الأحداث العارضة كوسيلة لتحليل المخاطر وتقليل الأخطاء الطبية.

وفي ذات السياق، أطلقت الهيئة خلال الفعاليات استقصاءً للرأي حول الأحداث العارضة تحت عنوان "قرارك مهم لحياة إنسان"، بمشاركة نحو 6000 من العاملين بالقطاع الطبي، وذلك بهدف رفع الوعي الطبي بأهمية الإبلاغ عن الأحداث العارضة لتعزيز ثقافة الأمان وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتحسين تجربة المريض داخل منشآت هيئة الرعاية.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أن نتائج التقرير السنوي لـ OVR للإبلاغ عن الأحداث العارضة (OVR) لعامي 2023-2024، والتي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 200% في الإبلاغ عن الأحداث البسيطة، مما يعكس زيادة وعي الفرق الطبية بأهمية الإبلاغ عن الأخطاء كأداة رئيسية لتحليل المخاطر، وتطوير استراتيجيات الوقاية، وتعزيز بيئة طبية أكثر أمانًا داخل المنشآت الصحية.

وأشاد بتطور المنظومة الإلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العارضة (OVR) في المنشآت الصحية التابعة للهيئة (E-OVR) كأحد المشروعات الرقمية للهيئة، والتي تعكس التحسن المستمر في مؤشرات جودة الرعاية وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن هذا التحسن في ثقافة الإبلاغ أسهم في انخفاض نسبة الأحداث الهامة بنسبة 75%، كنتيجة مباشرة لتطبيق برامج التدريب والتوعية حول التصنيف الصحيح للأحداث، وتحليل الأسباب الجذرية، واتخاذ التدابير الوقائية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية وتقليل المخاطر الطبية.

وأضاف السبكي، أن التقرير أبرز ارتفاع ثقافة الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بنسبة 500%، مما يعكس تطورًا في دقة الإبلاغ عن الحالات الحرجة، وتحليل البيانات بشكل أعمق، مما ساعد في توجيه استراتيجيات السلامة بشكل أكثر كفاءة، وأسهم في تعزيز برامج الوقاية والتدخل المبكر لتقليل هذه المخاطر، من خلال تطبيق معايير أكثر صرامة لمتابعة المرضى، وتحسين إجراءات تعريف المرضى، وتعزيز تدابير منع السقوط.

ولفت إلى إطلاق الهيئة عدة مبادرات، من بينها "افهم ملفك"، التي تهدف إلى تدريب الأطباء والتمريض والصيادلة على التوثيق الطبي الدقيق، إلى جانب إنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى مبادرة "Patient Safety Bundles"، التي تركز على وضع بروتوكولات وقائية موجهة لمواجهة أكثر الأحداث تكرارًا، مع متابعة دورية لمدى كفاءة الإجراءات المتخذة في الحد من المخاطر الطبية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، بأن هيئة الرعاية الصحية ماضية في جهودها لتعزيز ثقافة السلامة داخل منشآتها، من خلال دعم بيئة الإبلاغ الفعّال، وتحليل المخاطر الصحية، وتطبيق الحلول الاستباقية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية بمعايير عالمية.

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