تجهيز ساحات الصلاة وغرفة عمليات مركزية.. ننشر استعدادات عيد الفطر في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط خطة الاستعدادات المقررة بكل القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك ووجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة و رفع درجة التأهب القصوى ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة .

وأكد على أهمية وضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة و التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بتراخيص المسطحات المائية ، موجهاً تعليماته إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية و بتكثيف الخدمات المرورية على السيارات فى الميادين والشوارع الرئيسية خاصة بمدينة رأس البر .

وفيما يخص قطاع التموين ، فقد أكد " الدكتور أيمن الشهابي " على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التمويني و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتأكد من سلامة المعروض منها وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطنين طبقاً لمقرراتها وفى المواعيد المقررة وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للمخابز ، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة ، فقد وجه " محافظ دمياط" برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،كما أكد على قطاع الإسعاف بتأمين ساحات ومساجد صلاة العيد والعمل على سرعة الاستجابة لإنقاذ الحالات الطارئة الحرجة وتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين .

وتابع " دكتور أيمن الشهابي" خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الأوقاف.



وفي سياق متصل ، تطلع " المحافظ " على خطة مديريتي الثقافة والشباب والرياضة والتي تضمنت كافة الأنشطة الثقافية والرياضية التى سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة .كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بالمرور على دور الرعاية ودور المسنيين والمعايدة بتسليمهم هدايا عينية ورمزية .

وتابع " محافظ دمياط " استعدادات قطاعي مياه الشرب والكهرباء ، مؤكداً على ضرورة وجود فرق فنية للتعامل الفوري مع أية اعطال طارئة واتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات و المتابعة المستمرة للخطوط الساخنة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتوفير مراكز خدمة الشحن على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى تقديم خدمة الشحن باستخدام ماكينات الشحن (فورى) .

ووجه " دكتور أيمن الشهابي" مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المدن والوحدات المحلية بتكثيف المرور لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والابلاغ عن أي تعديات فوراً وإزالتها فى المهد، كما أصدر تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع أي مخلفات بالشوارع وتكثيف حملات النظافة، ومراجعة أعمدة الإنارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة ورفع الاشغالات بشكل دوري والتنسيق مع وحدة الملاريا وعمل حملات لمكافحة الذباب والبعوض والقوارض وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال.

و أكد " محافظ دمياط " ، أنه يتم متابعة الموقف بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات بالمحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة بالتنسيق مع كل الجهات والقطاعات والتعامل الفوري مع جميع الشكاوى .