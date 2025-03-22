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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار في الألعاب النارية تمهيدًا لترويجها على الأسواق في العيد.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد المكان، وجرى ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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