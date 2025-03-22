ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص

ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار في الألعاب النارية تمهيدًا لترويجها على الأسواق في العيد.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد المكان، وجرى ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.