الصحة النفسية تشارك في الدورة الـ 68 للجنة المخدرات بـ«فيينا»

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات الدورة الـ68 للجنة المخدرات CND-68 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك بوفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن الوفد المصري الرسمي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية شاركت في أربع جلسات عمل، مستعرضة التجربة المصرية المتميزة في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، طبقا لأحدث المعايير الدولية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن النقاشات العلمية تضمنت جلسات حول الاستشارة العلمية بشأن الاستراتيجيات الموجهة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي وعلاجهما بين مرضى الإدمان، إلى جانب فاعلية حول العلاج ببدائل الأفيونات في إفريقيا، وعرض التجربة المصرية ضمن أبرز الممارسات وسبل تحسين الوصول للعلاج في إفريقيا.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن الجلسات تضمنت المشاركة في فعالية نظمها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالإضافة للوقاية من الأمراض الفيروسية المنتقلة عن طريق الدم لدى مرضى الإدمان، موضحة أن الوفد كان برئاسة الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة.

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