عقب أولي اجتماعات SEC.. ارتفاع كبير للعملات المشفرة مقابل الدولار

ارتقعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025، ارتفاعًا شبه جماعي في محاولة لاستعادة جانب من الخسائر التي لحقت بها خلال الأيام الماضية.

ارتفاع العملات المشفرة جاء بعد الاجتماع الأول لفريق عمل العملات المشفرة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و التي عقدت أول اجتماع علني لها يوم الجمعة، حيث ركز النقاش على تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل الإطار التنظيمي للعملات المشفرة , بقيادة المفوضة الجمهورية “هيستر بيرس ” ، التي تتولى مسؤولية صياغة القواعد والإرشادات الجديدة المنظمة للقطاع.

ارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025 بنسبة 0.50% إلى 84.339 ألف دولار،

وسجلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم" بيتكوين" إلى 1.67 تريليون دولار.

في حين سجل حجم التداولات على بيتكوين 17.33 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

و ارتفع سعر عملة “ إيثيريوم” بنسبة 0.62 % اليوم , ليصل إلى 1,989 دولار.

كما صعد سعر عملة بينانس كوين , بنسبة 0.43% عند 632.10 دولار.

بينما هبط سعر عملة كاردانو بنسبة 0.13 ليبلغ 632.10 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل بنسبة 0.07% ليسجل 2.4065 دولار.

فيما صعد سعر عملة دوغكوين بنسبة 0.40 % خلال تعاملات اليوم , ليصل إلى 0.169154 دولار.