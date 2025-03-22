خالد يوسف يعلق على اعتزال المخرج محمد سامي برسالة "دفاعا عن الفن"

علق المخرج خالد يوسف على قرار اعتزال المخرج محمد سامي الإخراج الدرامي، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر المخرج خالد يوسف رساله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليقاً على قرار اعتزال المخرج محمد سامي.

جزء من منشور المخرج خالد يوسف

رسالة المخرج خالد يوسف

وجاء في منشور المخرج خالد يوسف"نظرية هدم النجاح اصبحت هي عنوان المرحلة ..وهدم نموذج ناجح مثل محمد سامي هو تفريط في القوي الناعمة المصرية وعدم استغلال هذه النماذج لصالح تأثير مصر وتواجدها وسط محيطها

اكثر ماازعجني في هذه القصة ان نماذج النجاح من الممكن تصويب اخطائها علي افتراض انها اخطأت ولكن هناك فرق شاسع بين التصويب وبين احتراف الهدم والتدمير

ادرك ان هواية الهدم عند مستخدمي السوشيال ميديا هي عرض لمرض كبير اصبح مستقرا في النفوس المحبطة واليائسة والبائسة والغير قادرة عن التحقق فتنتظر الناجح كي تذبحه لانها لا تطيق نجاحا امامها وتنفس فيه غلها محتمية بشاشة موبيل تتواري ورائها مخبئة حقدها و عجزها وفشلها واحيانا تدعي الفضيلة والدفاع عن القيم والاخلاق وقد يكون بعضهم ابعد مايكون عن هذه القيم والاخلاق وكي نكون منصفين قد يبدأ الهجوم في مثل هذه الحالات بحملات ممنهجة وممولة تستطيع جر قطاعات من مستخدمي السوشيال ميديا ورائها مما يعانون من الاحباط وهذا لا يمنع ابدا -وحتي نكون منصفين -ان يكون وسط مثل هذه الهوجة اصوات تعبر عن رأيها الحقيقي بصدق ودون احقاد".



وتابع المخرج خالد يوسف"اني اعتقد ان كل ماتروجه السوشيال ميديا عن هبوط مستوي الدراما التليفزيونية المصرية في السنوات الاخيرة في رأيي هو غير صحيح بل انني اري ان مايفعله صناع الدراما هو معجزة بكل المقاييس تحسب لصناعها من الفنانين ..اذ تكالبت كل الظروف واهمها تضاءل مساحات حرية التعبير وبرغم ذلك استطاعوا صنع هذا العدد الكبير من الاعمال الفنية المميزة

الفن في اي دولة ليس بحاجه الي لجان حكومية لاصلاحه

الفن بحاجه الي اكبر مساحة ممكنة من الحرية واكبر دعم من مؤسسات الدولة للموضوعات التي لا تقبل عليها شركات القطاع الخاص وتلتزم الدولة بتشجيع ودعم المواهب الشابة والتجارب المبتكرة التي لا تلعب علي المضمون وتترك المبدعين يبدعون وذلك فقط كفيل بأن نشهد نهضة كبري".

واختتم "المؤكد ان محمد سامي فهم شفرة قطاع واسع من جماهير الدراما التليفزيونية تستهويها المبالغة (والاڤورة ) كما في اساطير الف ليلة وليلة فلا الديكور واقعي ولا المواقف الدرامية طبيعية والتمثيل مصطنع ونزول الموسيقي غير سلسة بإختصار كل العناصر زاعقة ولافتة وتلعب علي التواطئ الحادث بين الصانع ومشاهديه وبقدر نجاح الصانع في عقد الاتفاق الضمني مع المشاهد يكون نجاح العمل

وبرغم اني عبرت عن عدم اعجابي باسلوبه كي اكون صادقا فإن محمد سامي صديقي واخي الصغير وشهادتي قد تكون مجروحة فيه لانني احبه واقدر موهبته وشهدت بداياته في سنة 2010 واستشرفت فيه موهبة كبيرة في التواصل مع قطاعات كبيرة من الجماهير من اول اعماله ..وكان دائما يعتبر نجاحات افلامي في ذلك الحين مع الجماهير نموذح ملهم له..حتي انه عندما صنع فيلم ريجاتا مع صديقنا المشترك #عمرو_سعد ولم يحقق الفيلم نجاحا جائني عمرو قائلا احنا ( شفينا ) اي نقلنا بالنص والشف كل اللي بتعمله في افلامك ومع ذلك لم ينجح الفيلم وحينها قلت له ان الافلام غير المسلسلات تماما وجمهورها مختلف واهم عوامل نجاح اي فيلم هو الصدق الفني وعدم الاصطناع في اي عنصر من عناصر العمل

ونصحت سامي ان عاد لصنع الافلام فعليه بالابتعاد عن طريقة عمل المسلسلات وعليه بالبحث داخل نفسه عن كل ماهو صادق اما ان استمر في صنع المسلسلات الا ينسحق لهذا النجاح الكاسح الذي يحققه ويتمرد عليه ويصنع فنا يجعله مستمتعا وسعيدا وصادقا حتي لو تصادم احيانا مع الذوق العام ورفض مغازلته وان لم يحقق النجاح الكاسح الذي يهواه وهو امر للامانة في منتهي الصعوبة ان تتخلي علي عوامل نجاحك بارادتك ولكن ذلك هو الكقيل ببقاء الاعمال في الوجدان لان للاسف هذه الاعمال الناجحة لا تبقي ولا تستقر في وجدان الجماهير اكثر من موسم العرض

ولا اخفيكم سرا ان قلت لكم ان محمد سامي نفسه بحكم معرفتي به تستهويه نوعية اخري من الاعمال ولكنه يخشي من عدم النجاح ويساق الي هذه النوعية التي يقدمها تحت إلحاح شركات الانتاج وبإصرار النجوم وبانتظار نشوي التصفيق الحار لاعلي نسب المشاهدة

وبعد حديث مطول مع سامي امس اثر اعلان اعتزاله الدراما التليفزيونية استطيع ان ازف لكم انه لن يعتزل وسيقوم بتقديم نوعية اخري من الاعمال التي تستهويه اكثر وتسعده اكثر واعتقد انها ستسعدنا جميعا ولن يمكن الشامتين او الكارهين فيه

كل الاماني والتمنيات له في تجاربه الجديدة التي اعتقد انها ستعبر عنه اكثر من كل ماقدمه واراهن ان اعماله القادمة باذن الله وتوفيقه ستكون من الاعمال التي تبقي في الذاكرة وتؤثر في الوجدان لانه مخرج موهوب قد بدد طاقته في اعمال لا تعبر صدقا عن الفن الذي يحبه ويجيد صنعه

انتظروا محمد سامي مخرحا كبيرا لاعمال مهمة بعد فترة يرتب فيها اوراقه ويعد جيدا لمرحلته القادمة.