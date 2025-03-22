القبض على عامل دليفيرى سرق فتاة بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفيرى لسرقته فتاة بمدينة نصر .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام عامل توصيل طلبات بسرقة حقيبة إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من ( أحد الأشخاص "يستقل دراجة نارية") لقيامه بسرقة حقيبتها وبداخلها متعلقاتها الشخصية حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة نصر ثالث).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

