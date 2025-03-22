ads
السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل دليفيرى سرق فتاة بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل دليفيرى لسرقته فتاة بمدينة نصر .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام عامل توصيل طلبات بسرقة حقيبة إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات  مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من ( أحد الأشخاص "يستقل دراجة نارية") لقيامه بسرقة حقيبتها وبداخلها متعلقاتها الشخصية حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة نصر ثالث).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 

بسرقة بمديرية أمن القاهرة دراجة نارية قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة نصر مدينة نصر بالقاهرة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة مدينة نصر اول مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي منطقة مدينة نصر سرقة حقيبتها سرقة حقيبة