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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 7 أشخاص بنوا سورا فى أرض منفعة عامة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص بنوا سور فى أرض منفعة عامة بمنطقة المرج.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن تضرر بعض الأهالى من قيام مجموعة من الأشخاص بالبناء بحرم الطريق بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس  الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (4 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم) بقيام (7 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم) ببناء سور مخالف على قطعة أرض (منفعة عامة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط المذكورين وإزالة السور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
 

بدائرة قسم شرطة المرج امن القاهرة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة شرطة المرج قسـم شرطـة المرج بالقاهرة قسم شرطة المرج ملابسات مقطع فيديو مديرية أمن القاهرة