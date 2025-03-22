تزايد التوترات في الجنوب اللبناني بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه لعدة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان نحو المناطق التي يسيطر عليها، حيث أكد النظام الدفاعي الإسرائيلي اعتراض ثلاثة منها على الأقل فوق أجواء مستعمرة "المطلة" في الشمال، وفقًا لما نقله أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار سنجاب، خلال تغطيته للقناة، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإطلاق نحو خمسة صواريخ من جنوب لبنان، نجح الدفاع الإسرائيلي في اعتراض ثلاثة منها، بينما سقط صاروخان داخل الأراضي اللبنانية قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأوضح، أن هذا الهجوم يأتي في وقت حساس وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في جنوب لبنان.

كما نوه إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يعكس تطورًا نوعيًا في المشهد الأمني للمنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تحذيرات متكررة من مسؤولين لبنانيين من خطر استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ما يشير إلى احتمال تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.