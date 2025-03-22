بورسعيد تستقبل 475 سائحا من جنسيات مختلفة على متن السفينة "هامبورج"

استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية السفينة السياحية M.S HAMBURG القادمة من قبرص وعلى متنها 325 سائح و150 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

بورسعيد تستقبل 475 سائح من جنسيات مختلفة على متن السفينة "هامبورج" - صور

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، وأيضا تنظيم رحلات داخلية بمدينة بورسعيد للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندرية.

تعتبر السفينة M. S HAMBURG المملوكة لشركة كونتى القابضة واحدة من السفن التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، وتم بناؤها فى عام 1997 بألمانيا وتجديدها فى 2021، يبلغ طولها 144 متر تتكون من 6 طوابق، بها 197 غرفة تتسع لأكثر من 420 راكب و170 من طاقم البحارة، لديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وتضم صالة رياضية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونادي رياضي.

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