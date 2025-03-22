أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت

السبت 22/مارس/2025 - 11:06 ص

سجل سعر الدولار داخل السوق الرسمي اليوم السبت 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات وهو أعلى سعر في البنوك، ثم 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، والقاهرة".

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.41 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان وهو أقل سعر، ثم 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"، و50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، قناة السويس، وHSBC".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي"، و50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في "قطر الوطني الأهلي QNB، بيت التمويل الكويتي.