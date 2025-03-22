النيابة تستمع لأقوال صاحبة فيديو المشاجرة مع سايس مصر الجديدة

استمعت نيابة مصر الجديدة لأقوال سيدة اتهمت سايس بالتشاجر معها والتعدي عليها بالسب ومحاولة فرض اتاوة عليها بمنطقة مصر الجديدة.

واتهمت السيدة السايس بأن طلب منها أموالا مقابل ركن سيارتها في الشارع العام وعندما رفضت تعدي عليها بالسب ووجه إليها ألفاظ نابية فقامت بتصوير الواقعة لإثبات حقها.

وأضافت السيدة أن السايس هددها بتحرير مخالفة مرورية لها منتحلا صفة أحد رجال الضبط والمباحث

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.



وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

