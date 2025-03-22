كريم السبكي: تركت الهندسة بعد أول يوم شغل بسبب الفن

كشف المخرج كريم السبكي عن بدايات مشواره الفني كمخرج، وكيف تأثر من خلال مشواره بالسينما الهندية، وأوجه التشابه بينها وبين السينما المصرية، وهو ما أثر فيه بشكل كبير وشكل وجدانه الفني.

وأضاف السبكي في تصريحات لـ بودكاست "ليك لوك" تقديم الفنان عمر متولي، أنه درس الهندسة ولم يكن ينوي دخول عالم الفن.

وتابع المخرج كريم السبكي أنه بعد التخرج عمل بالهندسة لمدة يوم واحد فقط، قبل أن يحسم قراره بالعمل في شركة السبكي مع والده.

واختتم السبكي حديثه أن عدم القدرة على توفيق المواعيد بين العمل مع والده بالشركة، وبين عمله كمهندس، حسم القرار في اليوم الأول من الوظيفة بالهندسة واختار الفن.