استعدوا لموجة حارة.. الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مؤكدة أن البلاد ستشهد تقلبات جوية حادة وسريعة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يعد سمة رئيسية لفصل الربيع.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع رشا مجدي ونهاد سمير، أوضحت غانم أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، مع أجواء باردة ليلًا، وصلت فيها الصغرى إلى 10 درجات في بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأضافت غانم أن بدءًا من يوم الإثنين المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية، وتستمر في الارتفاع خلال منتصف الأسبوع لتتجاوز حاجز الـ30 درجة بحلول نهايته، أما في محافظات الصعيد، فمن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 36 و37 درجة مئوية، مما يعيد الأجواء الحارة خلال فترات النهار.

وأكدت على ضرورة توخي الحذر من التغيرات السريعة في الطقس، حيث من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بنهاية الأسبوع، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بل ستكون الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية الكاملة، والاكتفاء بالملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، نظرًا لاستمرار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة.